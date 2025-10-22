Município vive clima de otimismo com abertura de 86 novas empresas em 2025, aponta levantamento

Um vento de prosperidade sopra sobre a economia de Água Azul do Norte. Levantamento inédito do Gazeta Carajás, com base em dados do Governo Federal, revela que, apenas em 2025, 86 novas empresas abriram as portas no município, elevando para 656 o número total de estabelecimentos ativos na cidade. O crescimento significativo do empreendedorismo local tem gerado um cenário de otimismo entre a população de aproximadamente 25 mil pessoas.

O impulso econômico é atribuído a uma combinação de fatores que vem transformando o ambiente de negócios na região. O poder público tem sido um agente fundamental nesse processo, com a gestão Vandin à frente de obras e investimentos na saúde e na educação, que criam as condições necessárias para o fortalecimento da economia municipal.

Além dos investimentos em infraestrutura, a administração municipal tem trabalhado para fomentar um ambiente favorável para os negócios, simplificando processos e incentivando a iniciativa privada. Essa sinergia entre público e privado começa a mostrar resultados concretos no dia a dia da cidade.

Potencial mineral como alicerce: Vale destacar que o dinamismo econômico de Água Azul do Norte tem um importante aliado: a vocação mineradora do município. A atividade de mineração, robusta na região, funciona como um dos motores da economia, gerando renda, empregos e atraindo investimentos que beneficiam todo o comércio e setor de serviços local.

Os números expressivos de novas empresas 86 em um único ano – refletem a confiança dos empreendedores no potencial de crescimento da cidade. Esse movimento não apenas diversifica a economia local, mas também sinaliza um futuro promissor, com mais oportunidades de trabalho e renda para os moradores. (A Notícia Portal com informações de Kleysykennyson Carneiro da Gazeta Carajás/ Fotos: Ricardo Lima TJPA)