Motos sem placa, com rabeta raspada, escapamento “estralador” e drogas são apreendidas

Na noite da última terça-feira (1º), a Polícia Militar de Xinguara, no sul do Pará, deteve três indivíduos que estavam realizando manobras perigosas com motocicletas adulteradas nas proximidades do lago do setor Mariazinha. A ação fez parte da Operação Saturação Noturna, coordenada pelo comandante do CPR XIII, coronel Formigosa.

Segundo o boletim do 17° BPM, a guarnição foi acionada por populares que denunciaram o barulho causado pelos escapamentos alterados e o risco das manobras feitas por três motociclistas. Ao chegar ao local, a equipe policial identificou os suspeitos que, ao perceberem a aproximação da viatura, tentaram fugir em alta velocidade.

O acompanhamento seguiu até a Rua Bambu, onde os policiais conseguiram interceptar os envolvidos. Durante a abordagem, foram apreendidas três motocicletas:

• Uma Honda CG 150 Titan vermelha, sem placa e com a rabeta raspada;

• Uma Honda Biz branca, também sem placa, equipada com escapamento do tipo “estralador”;

• Uma Honda CB 250 vermelha, igualmente sem placa e sem rabeta.

Além das irregularidades nos veículos, foi encontrada, escondida na capa de um celular, uma pequena porção de substância semelhante à maconha.

Os três condutores, juntamente com os veículos e o entorpecente, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Xinguara, onde foram apresentados para os procedimentos legais cabíveis. A ação reforça o compromisso da Polícia Militar em manter a ordem e a segurança nas vias públicas do município. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Fotos: Divulgação)