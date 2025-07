Motociclista morre em acidente na BR-155 em acidente de trânsito

Um homem morreu em um acidente de trânsito na manhã desta quinta-feira (11), na BR-155, a cerca de 3 km do município de Rio Maria, no sul do Pará.

De acordo com a Polícia Militar, que integra a Operação Saturação do CPR XIII, a guarnição da VTR 1706 foi acionada por populares por volta das 6h20, informando que havia um homem caído na rodovia. Ao chegar ao local, os policiais confirmaram a ocorrência. A vítima, identificada como João Leite Rodrigues, estava sem sinais vitais ao lado de uma motocicleta Honda Biz vermelha, placa OWS-8968.

Não houve testemunhas do acidente, e o segundo veículo envolvido fugiu do local sem prestar socorro, não sendo possível identificá-lo até o momento. A Polícia Civil esteve presente na cena do acidente e acionou a funerária para a remoção do corpo. A Polícia Militar segue atuando no policiamento preventivo e apuração das circunstâncias do caso. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Fotos: Divulgação)