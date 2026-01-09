Motocicleta roubada em Ourilândia do Norte é localizada pela PM em Tucumã

A Polícia Militar do Pará recuperou, na tarde desta quarta-feira (8), uma motocicleta com registro de roubo durante a Operação Saturação, realizada no município de Tucumã, no sul do Estado.

De acordo com informações do CPR XIII, a ação ocorreu após uma cidadã abordar uma guarnição da PM e relatar que sua motocicleta havia sido roubada no dia anterior, quarta-feira (7), no setor Azevec, em Ourilândia do Norte. A vítima informou ainda o possível local onde o veículo estaria escondido.

Diante da denúncia, a equipe policial, composta pelo 3º Sargento Trindade e pelo Cabo PM Lobo, que atuava na viatura Hilux 13-01, se deslocou rapidamente até o setor Buriti, na Vicinal P1, em Tucumã. Após rondas ostensivas na região, por volta das 15h, os militares conseguiram localizar a motocicleta roubada.

Em seguida, a proprietária foi comunicada e o veículo foi devidamente devolvido. A vítima recebeu orientação para comparecer à Delegacia de Polícia Civil, a fim de atualizar o boletim de ocorrência e informar a recuperação do bem, evitando restrições indevidas no sistema policial.

O caso segue sob investigação para identificar e localizar o autor do crime. A Operação Saturação é coordenada pelo Comandante do CPR XIII, Coronel PM Formigosa, com apoio do Subcomandante, Tenente-Coronel PM Pereira, e tem como objetivo reforçar a segurança e combater a criminalidade na região. ( Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Fotos: Divulgação)