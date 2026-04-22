Morte suspeita em fazenda no Distrito Federal

22/04/2026

Um homem de 45 anos foi encontrado morto na manhã de quarta-feira em uma fazenda localizada na região de Laje da Jibóia, em Samambaia, no Distrito Federal.

Segundo informações da Polícia Civil do DF, o trabalhador morava e atuava no local. Na noite anterior, ele teria consumido bebida alcoólica com um colega. Na manhã seguinte, por volta das 5h, iniciou as atividades de ordenha das vacas, como de costume.

Após entregar parte do leite ao patrão e tomar café, o homem retornou ao curral para continuar o trabalho. A demora em retornar chamou a atenção de outros funcionários, que foram até o local verificar o que havia ocorrido.

Por volta das 6h35, ele foi encontrado caído, inconsciente e sem sinais vitais ao lado de um dos animais. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou tentativas de reanimação por cerca de uma hora, mas a morte foi confirmada no local.(A Notícia Portal / Emily Dulcio)

