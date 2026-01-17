Morre piloto de avião João “Cai Cai”, pioneiro de Tucumã e primeiro candidato a prefeito do município

Faleceu nesta sexta-feira (16), na cidade de Fortaleza, no Ceará, João Antônio Rodrigues Cordeiro, aos 77 anos, conhecido popularmente como João “Cai Cai”, um dos grandes pioneiros do município de Tucumã, no sul do Pará. A informação foi confirmada pelo ex-prefeito e atual vereador Laudi José Witeck, pelo comandante Pereira, pela sobrinha Márcia Regina e pelo o filho Juliano Rodrigues Cordeiro (44).

Natural de Itararé, no interior de São Paulo, João Cai Cai nasceu em 17 de junho de 1948 e teve papel fundamental na formação econômica, política e social de Tucumã, ainda nos primeiros anos de ocupação da região, durante o período das obras da Andrade Gutierrez.

Empresário visionário, construiu o primeiro hotel da cidade, o tradicional Cordeiro’s Hotel, que mais tarde passou a se chamar D’ Ouro Palace Hotel, tornando-se referência para trabalhadores, empresários e autoridades que chegavam ao então povoado em expansão. Durante esse período, a família chegou a residir no próprio hotel, acompanhando de perto o nascimento do município de Tucumã.

Além da atuação empresarial, João Cai Cai foi garimpeiro e também se destacou como um dos primeiros pilotos de avião a operar na região de Tucumã e Ourilândia do Norte, contribuindo diretamente para a integração da Amazônia Legal ao restante do país. Reconhecido por sua experiência, ele também ensinou e incentivou diversos pilotos, deixando um legado importante para a aviação regional.

Na vida política, João Cordeiro foi um dos fundadores do Partido Democrático Trabalhista (PDT) em Tucumã e entrou para a história como o primeiro candidato a prefeito do município, na primeira eleição municipal, realizada em 1989, consolidando seu nome como uma das figuras mais emblemáticas da política local.

O repórter Roney Braga, do Portal A Notícia, entrou em contato por telefone com familiares de João Cai Cai, entre eles o filho Juliano Rodrigues Cordeiro, de 44 anos. Na conversa, Juliano falou sobre a trajetória do pai, destacou o amor que ele sempre teve por Tucumã e agradeceu aos munícipes tucumaenses pelas homenagens e por manterem viva a memória de seu pai.

João Cai Cai era pai de três filhos. Juliano chegou a Tucumã ainda criança, aos dois anos de idade, acompanhando a trajetória do pai na região.

O pioneiro lutava contra um câncer e faleceu em Fortaleza, onde também será sepultado. O velório e sepultamento estão previstos para este sábado (17), no Cemitério da cidade de Fortaleza (CE).

A morte de João Cai Cai representa uma grande perda para Tucumã, que se despede de um de seus fundadores históricos, responsável por ajudar a desbravar, estruturar e dar identidade a um dos municípios mais importantes do sul do Pará. ( Roney Braga A Notícia Portal/ Foto: Arquivo da família)