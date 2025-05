MinC e Fundação Cultural do Pará promovem encontro com gestores públicos em Redenção e Marabá

Municípios das regiões de integração do Araguaia e Carajás recebem entre os dias 21 e 23 de maio a primeira edição do Encontro com Gestores Públicos e Parlamentares (EGPP) que objetiva apresentar os melhores caminhos para a captação de recursos oriundos de emendas parlamentares e da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) para fomentar iniciativas voltadas ao fomento da leitura no Pará.

Os encontros serão realizados nas cidades de Redenção e Marabá, nos dias 21 e 23 de maio, respectivamente. Em Redenção, a reunião ocorrerá na sede da secretaria municipal de Educação. Em Marabá, o evento será realizado na Universidade do Estado do Pará (UEPA). A iniciativa é do Governo do Estado, por meio da Fundação Cultural do Pará (FCP), em parceria com o Ministério da Cultura (MinC).

Além de gestores públicos e parlamentares, coordenadores de bibliotecas públicas e técnicos que atuam nas secretarias de cultura e educação podem participar. Interessados devem preencher formulário eletrônico disponível no site da Fundação Cultural do Pará. Dúvidas podem ser esclarecidas por meio do telefone (91) 3284-9084.

“O objetivo do encontro é estimular ações que resultem no fortalecimento, construção ou reabertura de bibliotecas públicas, gerando impacto real e positivo na formação de leitores e na educação de nosso Estado. Por esta razão convidamos o Ministério da Cultura a construir conosco este evento e a orientar os interessados na captação de recursos, por meio de uma oficina sobre projetos de emendas parlamentares”, detalha o presidente da Fundação Cultural do Pará, Thiago Miranda.

Representante do Minc, a coordenadora do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP) do Brasil, Marina de Lima Rabelo, explica que este tipo de iniciativa estimula a melhorar o diálogo entre os diferentes níveis de governo. “Precisamos do diálogo mútuo. Precisamos aprender com as práticas e dinâmicas do Estado e, ao mesmo tempo, fazer chegara informação do nível federal em todos os municípios e territórios paraenses”, detalha. É ela quem ministrará a oficina “Projetos de Emendas Parlamentares Para Bibliotecas Públicas” durante o EGPP em Redenção e em Marabá.

“Nossa expectativa é sensibilizar os gestores culturais do Pará e entender os desafios dessa extensa geografia, encontrar caminhos conjuntamente e desenvolver estratégias para o fortalecimento do Estado no Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas e no Programa Nacional de Incentivo à Leitura”, conclui Marina Rabelo.

SERVIÇO

Encontro com Gestores Públicos e Parlamentares (EGPP) – Araguaia

Dia: 21 de maio de 2025

Hora: 9h

Local: Redenção

Parque Natural Municipal de Redenção – Rua Dinaldo Rui Arantes – Park dos Buritis

Encontro com Gestores Públicos e Parlamentares (EGPP) – Carajás

Dia: 23 de maio de 2025

Hora: 9h

Local: Marabá

Auditório da Universidade do Estado do Pará (UEPA) – Av. Hiléia S/N – Amapá, Marabá. (A Notícia Portal com informações do Blog Ze Dudu/ Foto: Divulgação)