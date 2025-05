Menino de Água Azul do Norte se emociona com visita de cães terapeutas em hospital de Belém

Uma tarde diferente, marcada por carinho e alegria, emocionou os pequenos internados na ala pediátrica do Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (HC), em Belém. Entre os pacientes, o protagonista do dia foi o pequeno Keysson da Silva, de 11 anos, natural de Água Azul do Norte, no sul do Pará. Ele está internado após passar por uma cirurgia cardíaca e viveu um momento inesquecível ao receber a visita de cães da raça Golden Retriever, que participaram de uma ação de terapia assistida por animais.

A iniciativa é promovida pela ONG Conectar em parceria com o grupo “Goldens Belém”, e faz parte de um projeto que busca humanizar o ambiente hospitalar, proporcionando bem-estar físico e emocional por meio da interação com animais.

Para Keysson, que é apaixonado por bichos, o encontro foi um verdadeiro presente.

“Ele ama animais, tem cachorro, tem gato em casa. Estava com saudade dos bichinhos dele. Essa visita deixou ele muito feliz”, contou emocionada a mãe, Rone Keila Barçanu.

A reação de Keysson foi espontânea e cheia de entusiasmo: os olhos brilharam, o sorriso se abriu, e por alguns minutos, a saudade e o desconforto da internação deram lugar ao riso e à leveza.

Além de Keysson, outros pacientes também foram tocados pela visita especial. Jennifer Maciel, de 12 anos, internada há um mês, também se emocionou. “Eu gosto muito de cachorro. Eles são animados, legais e trazem alegria pra gente. Fiquei muito feliz com a surpresa”, disse.

De acordo com a terapeuta ocupacional do HC, Karla Aita, a presença dos animais é um recurso terapêutico valioso. “O animal tem uma ludicidade natural que engaja a criança na brincadeira, no movimento e na socialização. Pacientes que chegam tímidos ou com limitações motoras acabam se envolvendo, interagindo e desenvolvendo novas habilidades”, explicou.

Marília Eleres, do grupo Goldens Belém, destacou a importância do trabalho:

“É uma satisfação enorme sempre trazer os Goldens próximo de crianças, idosos, pessoas doentes. O vínculo que se cria aqui é de amor verdadeiro”, afirmou.

A ação reforça como gestos simples, como a visita de um cão, podem transformar um dia inteiro de hospital. No caso de Keysson, foi mais que uma visita — foi um reencontro com a alegria que só o afeto dos animais é capaz de proporcionar. ( A Notícia Portal com informações de Kelly Barros/ Fotos: Marcelo Araújo Ascom HC)