Marido armado é preso após ameaçar matar esposa

Um homem de 35 anos foi preso na noite desta quinta-feira (21), acusado de agredir e ameaçar a própria esposa de morte com uma espingarda no Setor JP, em Ourilândia do Norte.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima, ao terá seu nome preservado nesta reportagem, de 41 anos, relatou que vinha sofrendo agressões constantes do marido, ao qual não teve o nome revelado. Populares informaram que o suspeito estava armado e chegou a ameaçar atirar em quem se aproximasse.

Ao chegar ao local, a guarnição encontrou o homem escondido atrás de um poste. Após resistir por alguns minutos, ele se rendeu. Com o acusado, a PM apreendeu uma espingarda calibre 36, carregada, além de sete munições. Diante da situação, ele recebeu voz de prisão, foi algemado e encaminhado à Delegacia de Ourilândia do Norte, onde permanece à disposição da Justiça. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Foto: Divulgação)