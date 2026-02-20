Manifestação de produtores de cacau provoca bloqueio intermitente de via em Ourilândia do Norte

Uma manifestação organizada por produtores de cacau provocou bloqueio intermitente de uma via na região do Caeteté, em Ourilândia do Norte, no sul do Pará, entre a noite desta quinta-feira (20) e a manhã de sexta-feira (20).

A ocorrência foi acompanhada por equipes da Polícia Militar do Pará, por meio do 36º BPM, vinculado ao CPR XIII de São Félix do Xingu, durante ação de policiamento ostensivo.

De acordo com a Polícia Militar, o protesto foi promovido pela Associação dos Produtores de Cacau do Estado do Pará e coordenado por Erivaldo de Sousa Alves, representante do Núcleo Pará da Associação Nacional dos Produtores de Cacau. Os manifestantes reivindicavam direitos relacionados ao comércio do cacau e demonstravam insatisfação com a atual situação do produto no país e no estado.

Durante o ato, os manifestantes realizaram bloqueio total da via, com liberação parcial do tráfego a cada 30 minutos, permitindo a passagem de veículos por 10 minutos, de forma alternada nos dois sentidos. Segundo a PM, veículos de emergência tiveram passagem liberada durante todo o período da manifestação.

A guarnição permaneceu no local realizando o acompanhamento e garantindo a segurança, com o objetivo de manter a ordem pública e minimizar transtornos aos motoristas que trafegavam pela região.

Até o encerramento da ocorrência, não houve registro de confronto ou incidentes graves. ( Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Fotos: Divulgação)