Mãe e Filho Morrem em Grave Acidente na BR-163 em Santarém

Na noite de domingo (12), um acidente trágico na BR-163, próximo à comunidade Tabocal, em Santarém (PA), resultou na morte de Nonata Lacerda de Sousa e de seu filho de 1 ano e 2 meses. Nonata morreu no local do acidente, enquanto a criança foi socorrida em estado grave, mas não resistiu e faleceu no Hospital Municipal de Santarém.

O motorista do veículo, Elisandro Giovani Domanski, foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal, apresentando sinais de embriaguez. As autoridades continuam investigando as circunstâncias do acidente.

Este incidente trouxe à tona a preocupação da comunidade local sobre a segurança na BR-163, uma rodovia marcada por diversos acidentes fatais. Moradores da região pedem medidas urgentes para melhorar a fiscalização e a sinalização na estrada, visando evitar novas tragédias.

FONTE PORTAL SANTARÉM