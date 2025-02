COP30: Lula confirma COP em Belém e diz que não vai maquiar a cidade: ‘Nós temos pobres, mas temos orgulho’

Durante visita à cidade, o petista defendeu que não pretende “enfeitar” o município, porque o mundo precisa conhecer a realidade da região Amazônica.

“Nós vamos fazer a COP aqui. Não tem problema que Belém seja do jeito que for, que o povo seja do jeito que for. É aqui. Eles têm que saber quanto dói uma picada de carapanã […] Nós temos pobres, mas temos orgulho. E eles vão ver como é que a gente vive. Eu não vou enfeitar, eu não vou tirar pobre da rua, eu não vou fazer o que não é possível fazer. Eu quero que eles vejam a nossa Belém do jeito que ela é”, descreveu o petista.

O presidente chegou a citar que cogitou realizar o evento em cidades maiores, como São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, mas reiterou a importância de Belém para o tema da Conferência sobre Mudanças Climáticas das Nações Unidas.

“Seria mais fácil fazer em São Paulo. São Paulo tem hotel, muito hotel, São Paulo tem não sei das quantas. Então, poderia fazer em São Paulo. Poderia fazer no Rio de Janeiro. O Rui Costa queria levar para a Bahia. A Bahia já tem muito. […] Vamos levar para um estado do Norte. Eu confesso, Helder [Barbalho], que tinha muita dúvida mesmo. Eu confesso que tinha muita dúvida”, disse.

O presidente então lembrou as críticas à infraestrutura da capital. “Tinha muita gente que falava assim ‘Lula, a gente vai levar para o Pará, lá não tem hotel , lá tem um problema de muitas casas em lugar que não tem tratamento de esgoto. Mas você vai levar para lá?'”.