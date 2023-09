‘Loirão’ é morto a tiros em Redenção

Um homem identificado pelo apelido de “Loirão” foi morto a tiros em Redenção, no sul do Pará. O crime ocorreu na tarde deste domingo (10), na avenida Leopoldo, setor São José, também conhecido como ‘Barreirão’, perto do campo da Polícia Militar.

Moradores da área ouviram cerca de quatro disparos de arma de fogo. No local, não foram identificadas testemunhas e nem qualquer pista sobre os assassinos. Policiais civis e militares fizeram rondas na área, mas não localizaram suspeitos.

“Loirão” era conhecido da polícia. Por enquanto, a linha de investigação aponta para um crime possivelmente ligado ao tráfico de drogas e disputa entre facções criminosas.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). Se a informação for mais urgente, o ideal é ligar para o 190. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone.

Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Não é necessário se identificar.

(A Notícia Portal/ Da Redação do Fato Regional)