Lançamento do livro registro de um jornal na PA 279 será dia 29 de março em Rondon do Pará

A solenidade de lançamento do livro. Registro de um jornal na PA 279, de autoria do jornalista Roberto de Freitas, ocorrerá na noite de 29 de março, em Rondon do Pará.

O evento de lançamento acontecerá a partir das 19;00h, no CREAS, auditório Edvaldo Martins, localizado na rua Cezar Brasil, ao lado do Banco Basa, em Rondon do Pará. O preço do livro custará o valor de R$ 35,00, o exemplar.

A obra apresentada pelo jornalista Roberto de Freitas, registro de um Jornal na PA 279, é a história do primeiro Jornal impresso no Vale do Xingu, território que compreende o alto Xingu. Composto pelos municípios partindo de Xinguara, Água Azul do Norte, Ourilândia do Norte, Tucumã e mais ao extremo São Felix do Xingu.

Municípios riquíssimos em bens naturais como minérios, madeiras de lei e animais, porém até então pouco vistos e reconhecidos pelo sistema político e esfera governamental. Surgindo daí a ideia dos jovens idealistas Roberto de Freitas e José Ferreira Tigre “Zezé”, que atuavam no ramo de venda de combustível, com o Posto Sombra da Mata, entre Tucumã e Ourilândia do Norte, atualmente Posto Tourão. Com lançamento do Jornal A’ Gazeta e sua circulação, estes municípios seriam vistos e ganhariam visibilidade.

O impacto da circulação de um Jornal em uma região nova mostrando suas potencialidades e as mazelas de forma imparcial e independente. Essa obra apresenta uma síntese das principais matérias e notícias que tiveram repercussão e impacto no meio político e social na época. Tenham uma ótima leitura e informações de fatos ocorridos nas regiões sul e sudeste do Pará. Por: (A Notícia Portal/ Jornalista Júlia Freitas/ Foto divulgação)