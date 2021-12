Pau D’arco vai inaugurar hospital municipal com a presença do governador

No próximo sábado dia (11), a prefeitura do município de Pau D’arco juntamente com o governo do estado vai inaugurar a reconstrução do hospital municipal Enfermeira Antonia Pinheiro Cavalcante. O antigo hospital estava com péssimas instalações e foi desativado há 4 anos após recomendação do Ministério Público, durante este período o hospital funcionou de forma improvisada nas dependências de um posto de saúde. As obras da reconstrução tiveram duração de quatro anos. O novo hospital terá 25 leitos e contará com atendimento de urgência e emergência, cirurgia geral, pediatria, ginecologia e obstetrícia e os exames de raio X e ultrassonografia. O custo da construção e mobília do hospital foi de aproximadamente R$ 5 mi. A população de Pau D’arco ganha esse grande presente em 2021.

(Da Redação – Via Portal An10)