Jovens ficam feridos após colidir motocicleta contra árvore

Dois jovens ficaram feridos neste fim de semana após um acidente de moto na Avenida Principal do bairro Vale das Rosas, em Tucumã, no sudeste do Pará.

De acordo com informações da Polícia Militar, a guarnição do 86° Pelotão, vinculada ao 36° Batalhão de Polícia Militar (BPM), foi acionada por volta das 8h40 para atender à ocorrência durante a Operação Saturação, determinada pelo Comando de Policiamento Regional XIII (CPR XIII).

No local, os policiais constataram que a motocicleta Honda CG 150 Fan, de cor preta e placa QDC-2388, havia colidido contra uma árvore no canteiro central da via. O veículo era conduzido por Emerson da Silva Moraes, de 22 anos, morador da Vicinal Laranjeira. Ele levava na garupa Edimilson Morais dos Santos, de 20 anos, residente no bairro Vale das Rosas.

Com o impacto, Edimilson sofreu uma fratura no fêmur direito, enquanto o condutor também ficou ferido. O SAMU foi acionado e realizou os primeiros atendimentos, encaminhando as vítimas ao Hospital Municipal de Tucumã.

A motocicleta ficou totalmente destruída e foi entregue ao pai dos envolvidos, que acompanhou o atendimento no local. A ocorrência foi atendida pela equipe composta pelo 2º Sargento J. Batista, 3º Sargento Lima e Cabo Vieira, sob o comando do Subtenente S. Almeida, responsável pelo 86° Pelotão de Tucumã. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Fotos: Divulgação)