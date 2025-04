Jovem de Redenção morre em acidente no Goiás

Tiago Vinícius Moreira Venâncio, natural de Redenção, foi vítima fatal de um acidente ocorrido na madrugada dessa segunda-feira (31), em uma rodovia no estado de Goiás.

Tiago é bastante conhecido na cidade de Redenção, onde mora há muitos anos juntamente com familiares. Ele também é muito conhecido no mercado de “trading”.

Fotos do acidente divulgadas na rede social mostram um carro completamente incendiado. Até o momento, são poucas as informações chegadas à redação do A Notícia Portal. Mais informações em próximas edições. (A Notícia Portal/Roney Braga: Fotos: Redes Sociais).