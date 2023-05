Inscrição para processo seletivo da Prefeitura de Xinguara encerra nesta segunda (22)

Termina nesta segunda-feira (22), o prazo de inscrição do Processo Seletivo Simplificado (PSS) da Prefeitura de Xinguara para a contratação, em caráter temporário, de 250 vagas imediatas e a criação de cadastro de reservas com 517 vagas, para atuação na Rede Municipal de Ensino, no período letivo de 2023/2024.

O PSS foi planejado, elaborado e executado pelo Instituto de Desenvolvimento Social Ágata. As inscrições devem ser feitas no site https://agata.selecao.net.br/informacoes/56/ e as taxas variam de R$ 30,00 a R$ 50,00.

De acordo com o edital, o valor da remuneração varia de R$ 1.302,00 a R$ 5.568,64, com carga horária de 20 a 40 horas semanais. Os cargos de nível fundamental incompleto são: Auxiliar de Serviços Gerais (42); Merendeira (12); Motorista (10). Para os candidatos com ensino médio, os cargos são Auxiliar Administrativo Escolar (15); Auxiliar de Sala em Creche (31); Cuidador Educacional (39) e Monitor de Transporte Escolar (14). Para quem é técnico de nível médio, a opção é para Técnico em Enfermagem.

Já os candidatos com nível superior podem concorrer às carreiras de Assistente Social (1); Professor de Ciências (3); Professor de Educação Física (12); Professor de História (4); Professor de Língua Inglesa (1); Professor de Língua Portuguesa (5); Professor de Matemática (3); Professor de Geografia (3); Professor de Estudos Amazônicos (1); Professor Pedagogo (52) e Psicólogo (1).

O PSS consiste na análise e validação de documentos e pontuação das comprovações dos tópicos de avaliação apresentadas pelos candidatos em suas inscrições, no período de 02 a 22/05/2023.

O resultado final do Processo Seletivo Simplificado está previsto para ser publicado no dia 26 de junho de 2023. Após a homologação do resultado final, os candidatos aprovados e classificados serão convocados pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura para a apresentação dos documentos que comprovarem que atendem aos requisitos do edital. A convocação para a contratação está prevista para 30 de junho.

Confira o edital:

Na3PjRWqlspmRpbESKgfYmiocOnWciOpwdhOsVWt

(A Notícia Portal/ Blog do Zé Dudu)