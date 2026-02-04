Influenciador maranhense percorre o Brasil em triciclo adaptado rumo à Argentina

O criador de conteúdo digital maranhense Rikelme Costa Freire, conhecido nas redes sociais como “Rikelme na Estrada”, está transformando um grande sonho em realidade ao cruzar estradas do Brasil em um triciclo adaptado, com destino à cidade argentina de Ushuaia, considerada a mais austral do mundo e porta de entrada para a Patagônia.

Com mais de 435 mil seguidores, Rikelme falou sobre sua paixão pelo ciclismo e sobre a jornada iniciada há cerca de um mês, partindo de São Luís, capital do Maranhão. Até o momento, ele já percorreu diversas cidades dos estados do Maranhão e Tocantins, levando consigo uma história marcada por superação, fé e persistência.

Antes do atual desafio, o influenciador já havia percorrido de bicicleta os estados do Piauí, Pernambuco e Bahia. Agora, o objetivo é ainda mais ousado: sair do Nordeste brasileiro e chegar a Ushuaia, no extremo sul da América do Sul, enfrentando longas distâncias, variações climáticas e desafios físicos ao longo do caminho.

A equipe do Portal Notícias TO, por meio do repórter Chico, esteve na estrada para entrevistar Rikelme, que revelou detalhes da sua trajetória de vida e contou como surgiu a ideia do projeto que pretende levá-lo, futuramente, a cruzar países, continentes e diferentes culturas.

Durante a entrevista, Rikelme destacou que a família é sua principal base de apoio emocional e motivacional, fundamental para seguir em frente mesmo diante das dificuldades. Ele também ressaltou que, além da aventura, o projeto tem como missão levar mensagens de fé, esperança e superação, inspirando pessoas por onde passa.

A jornada segue atualmente em direção à Argentina e, no futuro, o viajante pretende percorrer os cinco continentes, completando uma verdadeira volta ao mundo sobre três rodas. Histórias como a de Rikelme mostram que sonhos grandes exigem coragem, determinação e persistência e provam que não há limites para quem decide seguir em frente. ( Roney Braga A Notícia Portal/ Imagens do Instagram)