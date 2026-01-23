Índia entra em alerta após confirmação de casos do vírus Nipah em hospital

As autoridades de saúde da Índia emitiram um alerta após a confirmação de dois casos do vírus Nipah, uma infecção rara e altamente letal transmitida principalmente por morcegos. A doença, que ganhou notoriedade mundial por inspirar o filme “Contágio” (2011), pode causar complicações graves, como inflamação cerebral e falência respiratória, com taxa de mortalidade que pode chegar a 75%.

Os casos confirmados envolvem duas enfermeiras que atuam no Hospital Multiespecializado Narayana, no estado de Bengala Ocidental. Segundo informações do jornal The Telegraph, elas teriam sido infectadas enquanto cuidavam de um paciente com sintomas respiratórios severos, considerado pelas autoridades como o caso índice suspeito.

Após a confirmação, cerca de 180 pessoas foram testadas e 20 contatos classificados como de alto risco foram colocados em quarentena preventiva. As investigações indicam que a transmissão ocorreu dentro da própria unidade hospitalar. Uma das profissionais contaminadas está em estado crítico e foi colocada em coma induzido.

O vírus Nipah pode ser transmitido por alimentos contaminados ou pelo contato direto com fluidos corporais de pessoas ou animais infectados. Os sintomas iniciais incluem febre, vômitos e cansaço intenso, podendo evoluir rapidamente para quadros graves. O caso reacende o alerta internacional para doenças zoonóticas e reforça a necessidade de vigilância e resposta rápida para evitar surtos maiores.

(A Notícia Portal/Suzyelle/com informações de: Diário do Povo)