Presidente do TJPA realiza visita institucional no Fórum da Comarca de Xinguara

Seguindo agenda institucional nas regiões sul e sudeste do Pará, o presidente do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), desembargador Roberto Gonçalves de Moura, esteve, nesta terça-feira, 12, no Fórum da Comarca de Xinguara. Acompanhado pelo desembargador José Torquato Araújo de Alencar, o presidente conversou com o magistrado e com servidoras e servidores da Comarca.

Os magistrados foram recebidos pelo diretor do Fórum, juiz Haendel Moreira Ramos, e pelo tabelião do cartório de Xinguara, Adhemar Pereira Torres. A comitiva do presidente é composta pela chefe de Gabinete da Presidência, Bruna Chaves, e pelos secretários de Engenharia e Arquitetura, Gustavo Araújo de Souza Leão; de Administração, Maurício Crispino Gomes, e de Planejamento, Coordenação e Finanças, Miguel Lucivaldo Alves Santos. (A Notícia Portal com informações da Assessoria de Comunicação do TJPA/ Foto: Divulgação)