NoticiasXinguara

Presidente do TJPA realiza visita institucional no Fórum da Comarca de Xinguara

Os magistrados foram recebidos pelo diretor do Fórum, juiz Haendel Moreira Ramos, e pelo tabelião do cartório de Xinguara, Adhemar Pereira Torres.

13/08/2025
Desembargador Roberto Gonçalves de Moura cumpre agenda institucional no sul e sudeste do Estado

Seguindo agenda institucional nas regiões sul e sudeste do Pará, o presidente do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), desembargador Roberto Gonçalves de Moura, esteve, nesta terça-feira, 12, no Fórum da Comarca de Xinguara. Acompanhado pelo desembargador José Torquato Araújo de Alencar, o presidente conversou com o magistrado e com servidoras e servidores da Comarca.

Os magistrados foram recebidos pelo diretor do Fórum, juiz Haendel Moreira Ramos, e pelo tabelião do cartório de Xinguara, Adhemar Pereira Torres. A comitiva do presidente é composta pela chefe de Gabinete da Presidência, Bruna Chaves, e pelos secretários de Engenharia e Arquitetura, Gustavo Araújo de Souza Leão; de Administração, Maurício Crispino Gomes, e de Planejamento, Coordenação e Finanças, Miguel Lucivaldo Alves Santos. (A Notícia Portal com informações da Assessoria de Comunicação do TJPA/ Foto: Divulgação)

13/08/2025

Notícias relacionadas

Brasil concede 74 vistos para ucranianos em março

11/04/2022

Governo não prevê liberar saque extraordinário do FGTS este ano.

24/04/2023

Governo garante CNH gratuita a indígenas; São Félix do Xingu, Ourilândia do Norte e Redenção estão entre os municípios beneficiados.

17/04/2025

Sul do Pará: Jovem é brutalmente assassinada

28/11/2022
Botão Voltar ao topo