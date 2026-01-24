Redenção

Hospital Regional do Araguaia e Hemopa realizam campanha e reforçam estoque de sangue no Pará

Ação solidária mobilizou profissionais e acompanhantes em Redenção, beneficiando quase 200 pacientes que aguardam por transfusão

O Hospital Regional Público do Araguaia (HRPA), em Redenção, por meio do Serviço de Assistência Social, promoveu, na tarde desta quinta-feira (22), campanha institucional de doação voluntária de sangue em parceria com a Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa), ação solidária que envolveu profissionais do HRPA, pacientes e seus acompanhantes. O objetivo era fortalecer os estoques de sangue da Hemorrede Estadual e beneficiar pacientes cadastrados nas redes de saúde pública e particular do Pará.

Das 14h às 18h, foram contabilizados 46 doadores efetivos, que devem beneficiar 184 pacientes cadastrados nas redes de saúde pública e particular. Cada doação pode beneficiar até quatro pessoas que esperam por transfusão.

Diante deste cenário, a Fundação Hemopa conta com a parceria de instituições públicas e particulares para abastecer o estoque da rede. A biomédica do Hemopa, Michelle das Neves, analisa que a doação é fundamental, haja vista que existem fortes demandas dos hospitais com os acidentes de trânsito que se agravam e aumentam a necessidade de doações de sangue, por exemplo.

“Na nossa região Sul do Estado, existe uma massiva ocorrência de acidentes de trânsito e as pessoas passam por cirurgias. Este é um dos cenários que demandam de estoque e, infelizmente, se não há uma quantidade suficiente de bolsas para transfusão, não podemos comprar sangue; precisamos da solidariedade da população”, pontua a profissional.

Realizada na sala do Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT), a Campanha fomentou o caráter educativo, orientou com incentivo à população sobre a importância da doação regular e os critérios necessários para se tornar um doador efetivo e, desta maneira, reafirmar o papel estratégico da empatia para manter estoques seguros e garantir atendimento contínuo aos pacientes que dependem de transfusão em todo o Pará.

Pela primeira vez sendo voluntária em campanha, a enfermeira do HRPA, Danielle Pinheiro, revela que a sua equipe de trabalho a incentivou ao ato nobre de doação. “Tem pessoas que fazem parte da minha equipe que são doadoras de sangue e fui incentivada. Além do mais, é muito importante a doação. Quem doa sangue, doa vida”, avaliou. ( A Notícia Porral com informações de Mateus Nino do Portal Debate/ Foto: Divulgação)

