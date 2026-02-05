Hospitais Regionais em Castanhal e Redenção realizam mais de 6,4 mil mamografias em 2025

A descentralização dos serviços de saúde é uma das prioridades do governo do Pará, desde 2019, quando a gestão começou a ampliar o acesso da população do interior a exames e tratamentos especializados. Nesse contexto, os Hospitais Regionais Públicos de Castanhal (HRPC) e do Araguaia, em Redenção (HRPA), unidades administradas pela Associação de Saúde, Esporte, Lazer e Cultura (Aselc), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), vem fortalecendo a oferta de exames de imagem, com destaque para a mamografia, exame essencial na detecção precoce do câncer de mama.

Neste “Dia Nacional da Mamografia”, que transcorre nesta quinta-feira (5), as unidades de saúde reforçam a importância do exame como estratégia fundamental de prevenção e cuidado com a saúde da mulher, valor que reflete em 6.439 exames de mamografia conduzidos pelos dois hospitais, em 2025. Juntos, eles atenderam pacientes de 53 municípios das regiões de integração do Nordeste e Araguaia.

O exame – A mamografia é um exame de imagem realizado por meio de equipamento de raio-x, capaz de identificar alterações nas mamas ainda em fases iniciais, permitindo o diagnóstico precoce do câncer de mama e aumentando significativamente as chances de tratamento eficaz e cura.

O mastologista do HRPA, Rodrigo Arantes, explica que as mulheres devem manter acompanhamento regular conforme orientação médica, especialmente àquelas com histórico familiar da doença. “Além dos fatores genéticos, hábitos como tabagismo, consumo excessivo de álcool e alimentação inadequada, também podem aumentar o risco de desenvolvimento da doença”, adverte o médico.

A importância do exame é reconhecida por pacientes como Antônia da Silva, moradora da vila de Apeú, em Castanhal, que incentiva familiares a manterem o acompanhamento em dia. “Sempre cuidei da minha saúde e incentivo minhas irmãs a fazerem o mesmo. Manter os exames em dia, evita surpresas, e nos dá mais segurança”, analisa.

Do mesmo modo, a paciente Gleucivan de Araújo, atendida no HRPA, também reforça o cuidado preventivo. “A mamografia é fundamental para a saúde da mulher e o exame é tranquilo. Todas devem procurar realizar”, aconselha a moradora do município de Xinguara.

Segundo o Ministério da Saúde (MS), quando o câncer de mama é identificado precocemente, as chances de sucesso no tratamento podem ultrapassar 90%. No entanto, a cobertura de exames ainda está abaixo do recomendado, reforçando a necessidade de ampliar o acesso e estimular prevenção por intermédio da data alusiva Dia Nacional da Mamografia.

Benefícios da mamografia:

– Detecta o câncer em estágios iniciais;

– Permite tratamentos menos agressivos;

– Aumenta as chances de cura;

– Contribui para melhor qualidade de vida.

Acesso ao tratamento no Pará – O tratamento do câncer é ofertado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e pode incluir cirurgia, quimioterapia, radioterapia e outras terapias conforme indicação médica. O acesso inicia nas Unidades Básicas de Saúde dos 144 municípios paraenses, que encaminham casos suspeitos ou confirmados para centros especializados da rede estadual, conforme protocolos assistenciais. ( A Notícia Portal com informações de Pallmer Barros e colaboração de Patrícia Baía (Ascom HRPC)/ Fotos: Hiremety Kayapó e Patrícia Baia)