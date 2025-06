Homem quebra medida protetiva, invade casa da ex-companheira e tenta fugir da PM em Rio Maria

Um homem foi preso na madrugada desta quarta-feira (26), após quebrar uma medida protetiva e invadir a casa da ex-companheira, no município de Rio Maria, sudeste do Pará. Segundo a Polícia Militar, o suspeito, identificado como Alex Barbosa Vaz, chegou a fugir da abordagem policial e só foi contido após uma perseguição pelas ruas da cidade.

De acordo com o 17º Batalhão da PM, a guarnição foi acionada por volta de 00h20, após a vítima, Tayane Cristine da Silva Dias, relatar que seu ex-companheiro havia pulado o muro de sua residência, quebrado a câmera de segurança dos fundos e tentava arrombar a porta principal. A ocorrência foi registrada no bairro Parque da Liberdade.

Ao chegarem ao local, os policiais avistaram o veículo usado pelo suspeito, um Renault Duster branco, saindo da frente da casa. O condutor desobedeceu à ordem de parada e iniciou uma fuga em alta velocidade por diversos bairros de Rio Maria, incluindo o Centro e o Maringá. A perseguição colocou em risco a vida de pedestres, frequentadores de bares e lanchonetes, além dos próprios agentes de segurança.

Diante da gravidade da situação, os policiais efetuaram dois disparos nos pneus do veículo, conseguindo imobilizar o carro e abordar o condutor. Alex apresentava sinais de embriaguez, como olhos avermelhados, odor etílico e dificuldade de equilíbrio. Dentro do carro, foi encontrada bebida alcoólica derramada.

Ainda conforme a PM, Tayane já possuía medida protetiva contra o ex-companheiro, que vinha a perseguindo após o fim do relacionamento. A vítima, muito abalada, relatou medo pela própria vida. Alex Barbosa Vaz foi conduzido, juntamente com o veículo, à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. A ocorrência foi registrada sob o Boletim de Acompanhamento da Polícia Militar (BAPM) nº 2032040438. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA: Foto: Divulgação)