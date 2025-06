Homem é preso em flagrante por estupro, violência doméstica e posse ilegal de arma de fogo em São Félix do Xingu

A Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de São Félix do Xingu, prendeu em flagrante, nesta terça (03), um homem apontado por estuprar e violentar a própria filha, além de deter a posse ilegal de uma arma de fogo, no município de São Félix do Xingu.

Segundo a investigação, o suspeito praticava abusos sexuais contra a filha desde a infância da vítima, sob ameaças de morte. A partir da denúncia, equipes da DEAM compareceram ao endereço do suspeito, que recebeu voz de prisão em flagrante.

Uma espingarda artesanal, sem numeração, dois cartuchos Calibre .20, oito cartuchos Calibre .38 e cinco frascos com apetrechos para recarregar a arma foram apreendidos.

A vítima foi acolhida e recebeu escuta especializada. O suspeito foi conduzido para a delegacia para a realização dos procedimentos cabíveis e deve responder à justiça por estupro, violência doméstica, ameaça e posse ilegal de arma de fogo. (A Notícia Portal com informações da PCPA)