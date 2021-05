Polícia Civil prende quatro pessoas suspeitas de desviarem R$ 600 mil em fraudes bancárias no PA

A operação ocorreu por meio da Divisão de Combate a Crimes Econômicos e Patrimoniais por Meios Cibernéticos (DCCEP). De acordo com as investigações, iniciadas em dezembro de 2019, os golpes iniciavam quando um correntista recebia um link falso, por meio de mensagem de texto.

O endereço eletrônico permitia ao criminoso acesso às informações da vítima, bem como fazer transações financeiras por meio da internet. Um balanço da DCCEP mostra que inúmeras vítimas, de todas as regiões do Estado, procuraram a Polícia Civil e denunciaram o crime.

No sudoeste do Estado, os agentes estiveram nas cidades de Parauapebas, Canaã dos Carajás e Palestina do Pará. Na região, uma mulher foi presa por envolvimento direto no esquema. As investigações apontam que ela recebeu o valor de R$ 75 mil.