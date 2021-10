Homem é preso acusado de estuprar enteada de onze anos, abusos teriam começado quando a menina tinha nove anos

A Polícia Civil tomou conhecimento do fato no último dia 05, por meio de denúncia de familiares da vítima. Imediatamente, foi instaurado o inquérito para apurar o caso e testemunhas, foram ouvidas, assim como a criança, que passou por escuta especializada. Com base nesses indícios, foi requisitada ao Poder Judiciário a prisão do suspeito, que foi deferida pelo Poder Judiciário de Uruará.

Ao telefone, o 69º Pelotão Destacado da Polícia Militar em Placas informou que por volta das 13h30, uma guarnição foi acionada pelo delegado de Polícia Civil do município para prestar apoio a um cumprimento de mandado de prisão preventiva contra o homem de 31 anos, residente no Travessão do São Paulo, comunidade às margens da rodovia BR-230, a Transamazônica, aproximadamente 43 km do centro da cidade de Placas.

Chegando ao endereço, a polícia fez o cerco nas imediações. O acusado se entregou sem emboçar reação, foram feitas buscas no interior da residência, onde a polícia localizou uma espingarda de calibre 16, sem registro. O acusado e a arma de fogo foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Placas.

Os abusos teriam começado quando a menina tinha nove anos de idade e, atualmente, ela decidiu contar aos familiares. O padrasto segue preso na Unidade Policial de Placas, mas deve ser encaminhado para o Presídio de Altamira. (com informações de O Liberal)