HOMEM É MORTO A FACADAS APÓS BRIGA GENERALIZADA EM XINGUARA

Um crime violento chocou moradores de Xinguara na noite do último sábado (11). Valdemir Alves dos Santos foi assassinado com golpes de faca após se envolver em uma briga com várias pessoas.

O caso aconteceu na Rua das Esmeraldas, nas proximidades da igreja Shekinah. Segundo informações iniciais, a confusão rapidamente se transformou em uma briga generalizada, causando pânico entre moradores da região.

Valdemir foi atingido por perfurações, principalmente na região do pescoço, e não resistiu aos ferimentos. Após o crime, os envolvidos fugiram em direções diferentes, dificultando a identificação imediata dos suspeitos.

Equipes do 17º Batalhão da Polícia Militar foram acionadas por volta das 20h, mas ao chegarem ao local, encontraram a vítima já sem vida. O corpo foi removido por uma funerária.

A motivação da briga ainda é desconhecida e o caso está sob investigação da Polícia Civil, que trabalha para identificar e localizar os autores do homicídio.

A população pode colaborar com as investigações por meio do Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e o sigilo é garantido.(A Notícia Portal / Emily Dulcio / com informações de o fato regional )