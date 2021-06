XINGUARA: GERENTE DO BRADESCO É MANTIDO REFÉM POR ASSALTANTES

Vídeos do momento de liberação do gerente circulam pelas redes sociais. O gerente da agência teria sido feito refém junto com sua família, ontem quarta-feira (09).

Gerente foi vítima da modalidade de assalto “sapatinho”. Um dos assaltantes foi até a agência do Banco Bradesco na Avenida Xingu, no centro de Xinguara, na manhã desta quinta-feira (10) de junho com gerente para que ele pudesse abrir o cofre e outros comparsas estariam fazendo refém a família. na zona rural do município.

A policia foi acionada e o gerente foi liberado, sem ferimentos, mediante negociação. O assaltante foi preso e já tem passagem na Policia, e estava na condição de foragido da justiça. Cinco armas de fogo foram apreendidas pela Policia. Duas dessas armas eram dos seguranças do Banco.

Duas filhas, uma de 5 anos e uma adolescente junto com a esposa do gerente foram libertadas. nas proximidades da localidade conhecida como “André”, na BR-155 entre Xinguara e Sapucaia. Os assaltantes que estavam com a família conseguiram fugir antes da chegada dos Policiais.

A equipe do Portal AN10 esta buscando mais informações desse assalto. Em breve mais detalhes