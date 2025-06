Homem é esfaqueado durante desentendimento relacionado ao uso de drogas

Durante a madrugada desta quinta-feira (13), um homem foi vítima de esfaqueamento na área central de São Félix do Xingu, no sul do Pará. O crime ocorreu por volta das 00h50 e mobilizou equipes do 36º Batalhão da Polícia Militar (BPM), que realizavam a Operação Saturação, determinada pelo comandante do CPR XIII, coronel QOPM Formigosa.

De acordo com informações repassadas pela PM, a guarnição foi acionada por populares informando sobre uma agressão à faca em frente ao Hotel Pontal. Ao chegarem no local, os policiais constataram a veracidade do fato. A vítima foi identificada como Balbino Monteiro da Silva Neto, que foi ferido com golpes de faca.

O autor do crime foi identificado como Bruno Fernandes dos Santos. Segundo relato policial, ele confessou a agressão e afirmou que a motivação foi o desentendimento com a vítima, que teria se recusado a colaborar com dinheiro para compra de entorpecentes. Com o suspeito foi encontrado um cachimbo, comumente utilizado para consumo de drogas.

Nas proximidades do local, os policiais localizaram a arma branca tipo faca, que Bruno confirmou ser de sua propriedade. Diante da situação, foi necessário o uso de algemas, conforme previsto na Súmula Vinculante nº 11 do STF, para garantir a segurança da condução do suspeito.

Bruno foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil (Depol), onde permanece à disposição da Justiça. A vítima foi socorrida e levada para atendimento médico.

A ocorrência foi atendida pelas viaturas 13-3602 e 13-3603, sob comando do subtenente Evandro e guarnições compostas pelos sargentos B. Lima, M. Antônio e o soldado G. Silva.

A Operação Saturação segue sendo realizada com objetivo de intensificar o policiamento ostensivo e aumentar a sensação de segurança na região. (Roney Braga com informações da PMPA)