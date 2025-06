Homem é brutalmente agredido e acusado é preso pela Polícia Militar

Um homem foi vítima de agressão na tarde desta terça-feira (10), em Rio Maria, no sul do Pará. O caso aconteceu por volta das 16h40 e mobilizou equipes da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

De acordo com informações do 17º Batalhão da Polícia Militar, a vítima, identificada como Gilclésio Rodrigues Costa, foi encontrada caída e ensanguentada na Rua 11, entre as avenidas 12 e 14. Ele foi socorrido pelo SAMU e deu entrada no Hospital Municipal com ferimentos resultantes das agressões.

Testemunhas apontaram como autor do crime Caique Alves Neto Galvão. Com base nas informações recebidas via NIOP, os policiais iniciaram diligências e localizaram o suspeito na Rua 27, esquina com a Rua 06, na residência de uma mulher identificada como dona Noêmia.

O acusado recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a realização do exame de corpo de delito. Em seguida, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Rio Maria, junto com uma motocicleta Honda Titan vermelha, sem placa, que estava em sua posse.

A ocorrência foi registrada no Boletim da PM sob o número 2031998968 e integra a Operação Saturação, coordenada pelo comandante do CPR XIII, Coronel Formigosa, com o objetivo de intensificar o combate à violência e criminalidade na região. A Polícia Civil dará continuidade às investigações para apurar a motivação do crime. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA)