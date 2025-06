Equatorial Pará participa de ação de conscientização ao combate à receptação ilegal de materiais elétricos em Redenção

Além de investir continuamente na modernização da rede elétrica do estado para garantir energia de qualidade e segurança, a Equatorial Pará intensificou ações contra o furto de cabos de cobre e de componentes de rede elétrica no município de Redenção, no dia 28 de maio, em parceria com a Polícia Civil.

A Operação Eletro Alvo se concentrou em três sucatarias. Por parte da Equatorial, a ação foi apoiada pela área de Segurança Empresarial e de uma equipe técnica, com foco na orientação de combate a práticas criminosas que afetam a integridade dos serviços essenciais de energia. A Polícia Civil apreendeu 228kg de cabo de cobre, contendo também componentes de rede.

O furto de cabos impacta diretamente a sociedade, gerando interrupções no fornecimento de energia, atrasos em obras de expansão e modernização, além de causar prejuízos financeiros relevantes ao setor. A empresa também reforça à sociedade o alerta sobre os riscos do manuseio irregular de cabos energizados, que podem causar acidentes graves, incluindo os fatais.

A Operação Eletro Alvo é uma iniciativa da Distribuidora no estado paraense, realizada em colaboração estratégica com as polícias Militar e Civil, que visa proteger a infraestrutura essencial de energia e garantir a continuidade do serviço para os paraenses. A iniciativa deve se estender para outros municípios nos próximos meses.

A operação reafirma o compromisso do Grupo Equatorial com a segurança da população, a proteção da infraestrutura essencial e a busca por soluções inovadoras e sustentáveis, em linha com as tendências globais de segurança integrada e colaboração multissetorial.

Denúncias podem ser feitas de forma anônima: A Distribuidora disponibiliza um canal de atendimento para denúncias anônimas sobre furto de cabos ou ligações clandestinas. A população pode entrar em contato pelo número 0800 091 0196 ou pelo site www.equatorialenergia.com.br. As denúncias também podem ser realizadas pelo 190 da Polícia Civil. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da Ascom Equatorial Pará)