Homem detona explosivos e morre em frente ao STF; Polícia realiza buscas em Ceilândia

Na madrugada de quinta-feira (14), a polícia realizou buscas em uma residência localizada em Ceilândia, no Distrito Federal, alugada pelo homem que morreu após detonar explosivos nas proximidades do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília. A casa, que fica a cerca de 30 km da Praça dos Três Poderes, estava sendo monitorada pela polícia desde o incidente, que ocorreu na noite da quarta-feira (13).

De acordo com o porta-voz da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), Raphael Van Der Broocke, foram encontrados artefatos explosivos na residência, do mesmo tipo dos utilizados pelo homem no atentado em frente ao STF. O incidente gerou grande apreensão e medidas de segurança foram intensificadas na área.

Explosões na Noite de Quarta-feira

Testemunhas relataram duas explosões na quarta-feira à noite, momentos antes de outras explosões ocorrerem em um carro estacionado no Anexo IV da Câmara dos Deputados. O veículo, que estava em nome de Francisco Wanderley Luiz, de 59 anos, foi identificado pela Polícia Civil do Distrito Federal, que confirmou que o dono do carro é o homem que perdeu a vida no incidente.

Após a identificação, o corpo de Francisco foi retirado do local e encaminhado para o Instituto Nacional de Criminalística, vinculado ao Serviço de Medicina Legal da Polícia Federal, para a realização de exames complementares.

Área Isolada e Investigações em Andamento

Em razão do ocorrido, a Praça dos Três Poderes foi interditada para a circulação de veículos, enquanto as autoridades buscam compreender as motivações do ataque e eventuais conexões do homem com grupos ou indivíduos envolvidos em atividades semelhantes.

O caso está sendo investigado pela Polícia Federal e pela Polícia Civil do Distrito Federal, que pretendem esclarecer se o ato foi isolado ou parte de um esquema maior.