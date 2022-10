HELDER BARBALHO É REELEITO NO 1° TURNO COM VOTAÇÃO HISTÓRICA

Helder Barbalho (MDB) bateu duas marcas neste domingo. Ele foi o primeiro candidato ao cargo de governador do Estado a faturar uma eleição no primeiro turno. Isso jamais havia ocorrido antes desde o momento em que a eleição em dois turnos foi estabelecida no Brasil, ainda no final dos anos 90 e a outra é a votação recorde com mais de 3 milhões de votos válidos, um total de 70,38% dos votos.

O candidato do MDB porém foi superado por Zequinha Marinho (PL) na cidade de Redenção, sul do Pará, tendo Zequinha alcançado 24.931 votos (55,86%) e Barbalho 19.275 (43,18%). A cidade registrou 26,62% de abstenção. (A Notícia Portal)