Helder apresenta à Alepa projeto para reajuste dos salários dos professores

O governador Helder Barbalho apresentou à Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), na manhã desta terça-feira (6), data de retorno dos trabalhos no legislativo estadual, o projeto que reajusta o salário do magistério em 3,62%. O percentual de aumento no salário dos professores foi estabelecido pelo Governo Federal, por meio da Portaria n. 61/2024, publicada em edição extra do Diário Oficial da União no dia 31 de janeiro e que estabelece o novo piso de R$ 4.580,57 para a categoria, em todo o país.

Pelo Projeto de Lei apresentado nesta terça-feira, o piso salarial dos professores no Pará neste será de R$ 8.289,87, e os trabalhadores ganham mais R$ 1.000,00 em vale-alimentação.

Sobre a apresentação do projeto no retorno dos trabalhos na Alepa, Helder ressaltou que a medida compõe a política de garantir não apenas o pagamento do piso do magistério, mas a valorização dos professores do Estado. “Com mais esse aumento, nós reafirmamos o estado do Pará como o melhor salário médio do magistério em todo o Brasil, entre as 27 unidades da federação, o que nos deixa a certeza que essa política de valorização é o pilar central para que possamos fazer a transformação da educação”, declarou Helder, em entrevista coletiva antes sessão da Alepa.

Conforme informações divulgadas pelo governo do Pará, o magistério paraense segue pagando o maior salário médio do país, no valor de R$ 11.447,48, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia do Governo Federal, além de pagar o segundo maior salário inicial do Brasil, de acordo com o Movimento Profissão Docente.

“Esse é o primeiro projeto protocolado esse ano e é muito simbólico porque valoriza os servidores públicos do estado e sinaliza que a política prioritária do governo é a educação pública”, completou. (A Notícia Portal/ O Liberal)