Governo do Pará publica edital do maior concurso público da história da PMPA

Durante os últimos quatro anos, o Governo do Pará tem investido fortemente na área de segurança pública como uma das principais estratégias para fortalecer o combate ao crime e garantir a segurança e o bem estar da população paraense. Na manhã desta quarta-feira (20), foi publicado no Diário Oficial do Estado o edital do maior concurso público da história da Polícia Militar do Estado do Pará, com 4.400 vagas, sendo 4 mil para Praças e 400 para Oficiais e mais formação de cadastro reserva.

O governador do Pará, Helder Barbalho, ressaltou a importância de reforçar o policiamento nas ruas e montar estratégias para reduzir os índices de criminalidade.

“São mais de 4 mil vagas para reforçar o policiamento nas ruas, e junto com estratégias de cidadania, tem reduzido a criminalidade e feito do Pará uma referência para o Brasil. Já reduzimos em mais de 50% a criminalidade violenta, mas temos muita coisa para fazer, por isso continuaremos investindo em efetivo”, enfatizou o governador.

A realização deste concurso reforça o compromisso do Governo do Pará com a população paraense, garantindo segurança por todo o Pará. No comparativo entre 2018 e 2022, o Estado reduziu em 50% os Crimes Violentos Letais e Intencionais, que inclui homicídios, latrocínio e lesão corporal seguida de morte. E isso é o resultado dos investimentos que estão sendo feitos na segurança pública do Pará.

Essa é a primeira vez que o Estado disponibiliza um número tão expressivo de vagas em apenas um concurso, dando um passo significativo para reforçar a segurança pública e assegurar o atendimento às demandas crescentes da sociedade por maior proteção e ordem pública.

Este é o quinto certame na área da segurança pública realizado pelo Governo do Pará, desde 2019, como o do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, Polícia Militar do Estado do Pará, Polícia Civil do Estado Pará e Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP).

“Só nos últimos quatro anos, oito mil novos colaboradores passaram a compor todo o sistema de segurança, e agora com esse concurso incrementamos ainda mais, dando oportunidade de emprego, e acima de tudo, reforçando a Polícia Militar do nosso Estado. Se inscreva e participe, vem com a gente trabalhar para promover a paz por todo Pará”, finalizou Helder Barbalho.

Polícia Militar

A Polícia Militar do Pará lançou dois concursos, proporcionando oportunidades para aqueles que desejam servir e proteger a sociedade. O primeiro concurso, lançado em 2020, contou com mais de 2 mil vagas para Praças e 95 vagas para Oficiais.

O período de inscrição ocorrerá de 22 de setembro a 13 de outubro para o cargo de oficiais e de 22 de setembro a 17 de outubro para o cargo de praças. Já as provas ocorrem nos dias 10 e 17 de dezembro deste ano.

CONFIRA O EDITAL PAGINA 41

(A Notícia Portal/ Agência Pará)