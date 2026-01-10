Governo do Pará irá inauguar na segunda – feira Usina da Paz e ofertará mais de 70 serviços

A nova Usina da Paz dos distritos de Icoaraci e Outeiro será inaugurada na próxima segunda-feira (12) pelo Governo do Pará, durante as celebrações dos 410 anos de Belém. A unidade, localizada na Travessa do Cruzeiro, ao lado da ponte Icoaraci-Outeiro, atenderá as comunidades dos dois distritos e disponibilizará mais de 70 serviços gratuitos.

A estrutura abrange áreas como saúde, educação, qualificação profissional, cidadania, cultura, esporte e lazer. Entre os atendimentos previstos estão emissão de documentos, consultas médicas, odontológicas e psicológicas, cursos de capacitação, além de atividades esportivas e culturais.

Moradores que acompanharam o andamento das obras comentaram a expectativa para o funcionamento. O mototaxista Thiago Rodrigues afirmou que pretende utilizar os cursos profissionalizantes. “Eu acho que vai ajudar muito a gente, principalmente, na saúde e na qualificação por meio de cursos. Vai ser uma boa oportunidade para nós, que muitas vezes não temos condições de pagar cursos voltados para o mercado de trabalho. Eu pretendo vir aqui me qualificar para evoluir no meu trabalho, na minha renda e no dia a dia”, disse.

Para a moradora de Outeiro, Ana Cleide Teixeira, a proximidade da unidade facilitará o acesso a serviços de saúde. “Estou precisando de consultas e pretendo aproveitar a Usina da Paz. Vai facilitar o nosso acesso, pois fica mais perto da gente. Como moro em Outeiro, ficará mais fácil. Agradeço a Deus por essa entrega, que vai nos ajudar muito”, afirmou.

A Usina da Paz Icoaraci/Outeiro será a 21ª unidade em funcionamento no Estado e a 6ª instalada na capital. O complexo contará com dois prédios principais e ambientes como biblioteca, salas de estudo, informática, gastronomia, teatro, praça multicultural, piscina, espaço poliesportivo, quadra de areia, academia ao ar livre, playground e áreas de oficinas.

A secretária de Articulação da Cidadania, Elieth Braga, declarou que o equipamento foi projetado para atender demandas da região. “A Usina da Paz Icoaraci/Outeiro é um equipamento público planejado para atender às demandas dos moradores da região.

Ver a expectativa da população reforça o sentimento de que estamos no caminho certo ao levar políticas públicas integradas, com serviços, cursos e atividades que promovem cidadania, inclusão social e melhoria da qualidade de vida. A Usina da Paz será um importante espaço de apoio às famílias e de fortalecimento das comunidades”, afirmou. Com a inauguração, o Estado passa a contar com 21 unidades em operação e outras em obras em municípios como Altamira, Santarém, Parauapebas, Salinópolis e São Félix do Xingu. ( A Notícia Portal com informações de Matheus Rocha (SEAC) da Agência Pará/ Foto: João Caio)