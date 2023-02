Governo do Pará implanta base fixa para combater crimes ambientais em São Félix do Xingu

Para garantir a expansão das ações estratégicas de enfrentamento a crimes ambientais no Pará, o governo do Estado, por meio dos órgãos do Sistema Estadual de Segurança Pública (Sieds) e da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), lançará hoje, quarta-feira (15), em São Félix do Xingu, município do Sudeste, a Operação “Curupira”, com o objetivo de combater a exploração ilegal de recursos naturais, degradações ambientais, incêndios florestais e outros atos ilícitos que causam impactos à natureza.

Dentre as ações de curto, médio e longo prazo estabelecidas para o enfrentamento a crimes ambientais, a imediata é a implantação de bases fixas de fiscalização em municípios já mapeados, sendo a primeira em São Félix, informou o titular da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado.

Nesta terça-feira (14), gestores dos órgãos que atuarão de forma integrada se reuniram em São Félix do Xingu, na sede do 36° Batalhão da Polícia Militar, para o alinhamento final antes do início das ações já planejadas, mediante os mapeamentos realizados pela Semas.

As ações que serão desenvolvidas a partir da implantação da base incluem fiscalização em campo e barreiras para abordagens de veículos e pedestres. A Semas será a líder situacional nas ações operacionais, e ainda atuará administrativamente dentro de suas competências, fornecendo informações estratégicas para tomadas de decisão.

Os agentes públicos participarão de deslocamentos de comboios até os alvos da operação e nas barreiras, e também reunirão a produtividade operacional, como dados de autuações e multas administrativas lavradas, bens apreendidos e/ou inutilizados e ações de combate a incêndios. As instituições do Sistema de Segurança Pública vão garantir a segurança de todos os servidores públicos empenhados na operação em campo e nas barreiras, na estruturação das logísticas aéreas e fluviais, e ainda na instauração dos procedimentos de persecução penal contra os infratores das normas ambientais.

Cerca de 45 servidores dos órgãos do Sistema de Segurança Pública, incluindo as polícias Militar, Civil e Científica, e secretarias de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) e da Fazenda (Sefa), já estão em São Félix do Xingu para participar das ações.

