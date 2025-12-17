Governo do Pará entrega nova unidade da Adepará em Xinguara

O governador do Pará, Helder Barbalho, entregou nesta quarta-feira, 17, a nova Gerência Regional e Unidade Local de Sanidade Agropecuária (Ulsa) da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) no município de Xinguara, no sul do Pará.

Durante a entrega da unidade, o chefe do Executivo estadual destacou a importância da Adepará no fortalecimento da produção agropecuária.

“O fortalecimento, a intensificação cada vez maior melhora a produção agropecuária no Estado do Pará. Ajudando, colaborando com o pequeno produtor, para que o Estado possa produzir mais, produzir com qualidade. Estamos entregando a reconstrução da sede da Adepará, que será o ambiente de receber os produtores rurais do nosso Estado”, disse o governador Helder Barbalho.

Localizada no centro da cidade, a nova unidade foi totalmente reconstruída durante sete meses, gerando emprego e renda na região, com investimento 800 mil reais. O prédio conta com mobiliário moderno, novos equipamentos de informática e ar-condicionado, proporcionando aos servidores um ambiente de trabalho mais confortável. Além disso, a unidade já está equipada com novos veículos para aprimorar a fiscalização agropecuária na região. O espaço também permite melhor atendimento a serviços como: emissão de guia de trânsito animal e vegetal (GTA e GTV), e cadastro agropecuário, abrangendo tanto a saúde animal quanto a proteção dos cultivos agrícolas.

“Muitas vezes o produtor saía da sua fazenda e devido o espaço, tinha que esperar do lado de fora, ou estava chovendo e a gente se apertava dentro da Adepará. Agora, com esse novo espaço melhorou bastante, o produtor pode se sentar e esperar, é climatizado, e isso agrega bastante, eles estão gostando”, comemora o assessor rural Maicon Oliveira.

Xinguara foi o município onde teve início o programa Pecuária Sustentável e também o local de implementação do Sistema de Rastreabilidade Bovídea Individual do Pará (SRBIPA) com o primeiro lote de bovinos identificados individualmente no sistema, com a colocação de brincos, um visual amarelo e outro eletrônico. Atualmente, o município conta com mais de 475 mil cabeças de gado registradas no sistema, que tem como meta identificar individualmente todo o rebanho do Estado até 31 de dezembro de 2030.

“Estou muito feliz! Ter uma unidade local adequada para atender tanto o produtor rural quanto os servidores é fundamental. Assim conseguimos cumprir o objetivo da Agência, que é atuar ao lado do produtor para que o agronegócio de Xinguara e do Estado do Pará possa crescer e se desenvolver em quantidade e qualidade,” afirmou o diretor-geral da Adepará, Jamir Macedo. ( A Notícia Portal com informações de Nathalia Lima (ADEPARÁ)/ Fotos: Alex Ribeiro Agência Pará de Notícias)