Governo do Estado lança Pavilhão Pará para estimular participação dos municípios na COP30

O Governo do Estado lançou, nesta quinta-feira (12), o Pavilhão Pará na COP30 para estimular a participação dos municípios na Conferência das Nações Unidas Sobre Mudanças Climáticas, em novembro, na capital paraense. O espaço será gerenciado pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur) e montado no Centro de Convenções Centenário da Assembleia de Deus, na Avenida Augusto Montenegro. O lançamento ocorreu no Parque da Cidade, com a presença de prefeitas e prefeitos, que ainda tiveram a oportunidade de plantar uma árvore.

A ideia é tornar o Pavilhão Pará um ambiente estratégico para que os municípios apresentem as potencialidades, iniciativas sustentáveis e oportunidades de desenvolvimento durante a COP30. O pavilhão terá 144 estandes (um para cada cidade), praça de alimentação, palco e área para rodas de conversa e podcast. O espaço vai funcionar de 17 a 21 de novembro.

Segundo o governador do Pará, Helder Barbalho, esta será a primeira vez que municípios poderão participar de uma COP. “Todos os 144 municípios terão um espaço para mostrar os seus projetos de sustentabilidade, terão a oportunidade de buscar parcerias que possam ser construídas dentro da agenda de sustentabilidade, como também, é claro, para mostrar as suas culturas, mostrar a sua gastronomia, mostrar as suas habilidades, as riquezas”, destacou.

A vice-governadora Hana Ghassan apresentou a estrutura para as prefeitas e prefeitos. “Este é um momento histórico para o Estado do Pará e todas as cidades. Está prevista a participação de mais de 150 países na COP30. Teremos a oportunidade única de mostrar o nosso Estado, promover a produção local”, disse.

Os estandes terão tamanhos padronizados de 16 metros quadrados, com telão, mobiliário, iluminação e ainda está inclusa a montagem da estrutura.

O vice-presidente da Federação da Associação dos Municípios do Estado do Pará (Famep), Xarão Leão, que também é prefeito de Breves, pontuou a visibilidade que o Pavilhão Pará trará para todas as regiões do Estado. “Esta é uma oportunidade única para que a gente possa mostrar tudo o que temos de bom nos municípios e no Estado do Pará”, reforçou.

Bosque dos Municípios

Durante o lançamento do Pavilhão Pará na COP30, as prefeitas e prefeitos tiveram a oportunidade de plantar a muda de uma árvore no Parque da Cidade. A ação permitiu a criação do Bosque dos Municípios, que conta com espécies da flora brasileira.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), deputado Chicão, destacou a importância do Parque da Cidade como um dos principais legados da COP30. “É um equipamento público que vai ficar para as futuras gerações. Daqui a 100 anos vai continuar existindo”, enalteceu. (A Notícia Portal com informações da Agência Pará. Fotos: Bruno Cecim)