Motociclista escapa da morte em acidente na BR-155 em trajeto entre Xinguara e Sapucaia

Na manhã desta segunda-feira (6), por volta das 08h30, houve um acidente na BR-155 envolvendo um caminhão e uma moto XR Bross 160.

O motociclista, Ismael Ribeiro estava saindo de Xinguara com destino a Sapucaía, no trajeto, se deparou com um caminhão que vinha na contra mão, em sua direção.

Para não colidir com o caminhão, Ismael Ribeiro tirou a moto da estrada e acabou batendo contra um poste.

Ismael foi encaminhado para o Hospital Municipal de Sapucaia, onde recebeu atencimentos médicos. A vítima relatou sobre seu estado: “Rachei a cabeça, quebrei 1 dedo, 3 dentes, e me encontro bem na medida do possível”.

