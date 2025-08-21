Gestão otimizada de Valber Milhomem garante aprovação de 89,4%

O instituto Amazzo Data Pesquisa, de Belém do Pará, realizou a primeira avaliação da atual gestão do município de Bannach. O levantamento, realizado de 10 a 15 de outubro, ouviu 200 pessoas na cidade, distritos e zona rural do município, focando todas as áreas da administração da prefeitura.

Na avaliação de aprovação e reprovação da atual gestão que tem à frente o prefeito Valber Milhomem (UNIÃO), 89,4% responderam que aprovam a maneira com que o atual prefeito está administrando o município. Apenas 1,8% disse que reprova a atual gestão e 8,8% não opinaram.

Em outro quadro de avaliação da gestão do prefeito Valber Milhomem, os entrevistados detalharam ainda mais a satisfação. Entre bom, ótimo e regular positivo, a aceitação chegou a 98,3%; sendo 71,7% bom, 8,0% ótimo e 18,6% regular positivo. Somente 0,9% avaliou a gestão como ruim e 0,9% regular negativo.

JUSTIFICATIVA: Dentre os pontos justificados pelos entrevistados que elevaram a boa aceitação do governo do Prefeito Valber Milhomem, está o trabalho de recuperação de estradas rurais, regularização do transporte escolar, implantação do centro cirúrgico no hospital municipal e ampliação do atendimento à saúde pública. Vários outros pontos positivos também foram citados pelos entrevistados, como a melhoria no fornecimento de água, transparência, humanização em todos os serviços prestados pela prefeitura e comemoração de datas importantes.

ELEIÇÕES 2026: A pesquisa também quis saber o comportamento eleitoral para as eleições do próximo ano. Para o governador do Estado, na modalidade espontânea, 70,3% disseram estar indeciso. Hanna Ghassan obteve 11,5% de aceitação; Dr. Daniel 9,3%; Eder Mauro 2,7%; Simão Jatene 1,8% e brancos e nulos somaram 4,4%.

SENADO: Para o senado, também na modalidade espontânea, Helder Barbalho foi o mais citado pelos entrevistados, somando 26,5% de aceitação; Celso Sabino ficou com 3,8% de aceitação; Simão Jatene 3,5% e Zequinha Marinho 2,7%. Os indecisos, brancos e nulos chegaram a 63,5%

DEPUTADO ESTADUAL: Para ocupar vagas na Assembleia Legislativa, na modalidade espontânea, apenas dois nomes apareceram, Fábio Figueiras com 2,7% e Dirceu Ten Caten 0,9%. O restante se dividiu entre nulos, brancos e indecisos.

DEPUTADO FEDERAL: Para este cargo, na modalidade espontânea, 93% respondeu não saber quem são os pré-candidatos. E os nomes lembrados foram apenas: Eder Mauro, Delegado Caveira e Celso Sabino, ambos com 0,9% de aceitação.

PRESIDENTE DA REPÚBLICA: Também de forma espontânea, Jair Bolsonaro obteve 47,8%; Lula 24,8%; Ronaldo Caiado, 3,5% e Ratinho Junior 0,9%. O restante respondeu: indeciso, branco e nulo. (Da redação)