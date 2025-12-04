Formatura histórica PMZITO reforça compromisso da PM com cidadania e educação em Xinguara

Nesta quarta-feira (03), no ginásio de esportes da Escola Acy de Barros Pereira, foi realizada a cerimônia de formatura dos alunos da 1ª turma do Programa PMZITO do CPRXIII e do município de Xinguara. O evento reuniu autoridades para celebrar o encerramento das atividades ao longo do ano de 2025 e atendeu 110 crianças e adolescentes em Xinguara.

As autoridades participaram da solenidade foram Cel PM Formigosa, comandante do CPRXIII, Ten Cel Aviz, comandante do 17º BPM, e o prefeito de Xinguara, Osvaldinho Assunção (MDB). O Comando de Policiamento Regional XIII, por meio do 17º Batalhão de Polícia Militar, em parceria com a Prefeitura Municipal de Xinguara e demais colaboradores, implantou o PMZITO no ano de 2025, atendendo crianças e adolescentes da cidade.

O PMZITO funcionou em quatro pelotões na sede do 17º BPM (Alfa, Bravo, Charlie e Delta), totalizando 110 alunos matriculados, que concluíram o programa com sucesso, alcançando a formação. A cerimônia foi presidida pela comandante do CPRXIII, Coronel PM Formigosa, e teve como objetivo celebrar a formatura dos 110 alunos que concluíram o projeto.

Em sua fala, o comandante ressaltou o compromisso da Polícia Militar do Pará com a educação e a formação cidadã das crianças e adolescentes da região. O Ten Cel PM Aviz, que coordenou as atividades, parabenizou os formandos do Pmzito. E enfatizou que, mais do que uma formatura da turma pioneira, hoje celebramos a sua coragem, disciplina e o compromisso com a nobre missão de ser um PMZITO. O prefeito Osvaldinho está bastante emocionado pois assim como ajudou na implantação do PROERD em Xinguara agora tinha a honra de implantar a turma pioneira do Pmzito no município e falou para os formandos do orgulho de participar da 1ª formatura e ressaltou que a dedicação e esforço de todos valeram a pena e desejou sucesso e que Deus abençoe seus passos nessa nova jornada.

Durante a cerimônia, receberam os certificados das mãos de seus pais e prestaram homenagens aos instrutores PMZITO – monitores 2° SGT PM GENÉSIO 3° SGT PM FERREIRA e CB PM LUCIMAR que ficou à frente do programa PMZITO.

Sobre o PMZITO: O objetivo do projeto é contribuir com a formação cidadã de crianças e adolescentes por meio de conhecimentos, habilidades e atitudes provenientes das doutrinas dos Direitos Humanos e da filosofia de Polícia Comunitária, o que é fundamental para promover uma sociedade mais justa, inclusiva e pacífica.

Essa abordagem educacional não apenas ensina sobre os direitos fundamentais de todos os seres humanos, mas também enfatiza a importância da participação ativa na comunidade e no desenvolvimento de relações baseadas na solidariedade e no respeito mútuo. Ao internalizar esses valores desde cedo, as crianças e adolescentes se tornam agentes de transformação, contribuindo para a construção de um mundo mais humano e igualitário. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Fotos: Divulgação)