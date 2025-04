Força Nacional chega a Cumaru do Norte para desintrusão da Terra Indígena Kayapó

A manhã desta sexta-feira (18) foi marcada por uma movimentação atípica em Cumaru do Norte, no sudeste do Pará. Vídeos e fotos enviados por moradores à redação do A Notícia Portal registraram a chegada de ônibus e viaturas com homens da Força Nacional, gerando grande repercussão entre a população local.

Na parte da tarde, novas imagens confirmaram que os agentes da Força Nacional estão chegando na Base Operacional montada pelo Exército, situada na cidade de Cumaru do Norte. A presença dos militares foi posteriormente confirmada por meio de contato com a assessoria de Comunicação Social da Casa Civil da Presidência da República.

Em nota, o órgão informou que a operação está relacionada ao cumprimento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 709, determinada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo a Casa Civil, será convocada em breve uma coletiva de imprensa para prestar esclarecimentos sobre a missão.

A operação tem como objetivo principal garantir o cumprimento da ordem judicial de desintrusão da Terra Indígena Kayapó, assegurando os direitos territoriais dos povos indígenas da região.

A Notícia Portal segue acompanhando de perto os desdobramentos dessa operação e manterá seus leitores informados com atualizações em tempo real. (Roney Braga/ A Notícia Portal/ Fotos: Orleans Carrion)