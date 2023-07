FGTS vai distribuir R$ 12,7 bilhões aos trabalhadores em 2023; saiba quando

Esta terça-feira (25), o Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) decidiu distribuir R$ 12,7 bilhões aos trabalhadores com contas vinculadas. O valor representa 99% do lucro de R$ 12,8 bilhões obtido pelo fundo em 2022.

“O valor referente à distribuição de resultado é proporcional ao saldo da conta vinculada posicionado em 31 de dezembro do ano-base do resultado auferido e o crédito ocorre até o dia 31 de agosto do ano seguinte. Esse valor é obtido por meio da multiplicação do saldo existente na sua conta pelo índice de distribuição aprovado pelo Conselho Curador do FGTS”, informou a Caixa.

De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, a expectativa é de que a distribuição dos lucros aos trabalhadores inicie até a próxima semana e seja concluída até o fim do mês de agosto.

Com o repasse aprovado, os trabalhadores terão um ganho real (ou seja, acima da inflação) de 1,3% nas contas vinculadas.

O montante a ser distribuído é menor do que os R$ 13,2 bilhões repassados em 2022, quando, segundo a apresentação feita durante a reunião, o FGTS registrou os seguintes valores:

– Receitas: R$ 49,7 bilhões

– Despesas: R$ 36,9 bilhões

– Resultado: R$ 12,8 bilhões (99% do valor será distribuído)

(A Notícia Portal/ O Liberal)