Fazendeiro é assassinado a tiros no centro de Altamira, no sudoeste do Pará

Está sendo velado nesta segunda-feira (24), o corpo do fazendeiro Flávio Moreira Teixeira, assassinado com ao menos 10 tiros, no centro de Altamira, sudoeste do Pará, no domingo (23).

Flávio era fazendeiro em Pacajá, na mesma região, e estava próximo a um restaurante, junto com amigos e familiares, no momento do crime. O caso foi confirmado pela Polícia Civil (PC).

Segundo testemunhas, o assassino estava em uma moto à espera da vítima, quando fez a abordagem e atirou várias vezes. Depois dos disparos, o criminoso fugiu.

fazendeiro chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Regional da Transamazônica, mas não resistiu aos ferimentos e morreu, como mostrado no Bom Dia Pará desta segunda (24).

Após o velório, o corpo deve ser levado para Minas Gerais, onde ocorrerá o sepultamento, de acordo com os familiares.

Sobre a ocorrência, a PC informou que apura as motivações do crime, e analisa imagens das câmeras de segurança próximas ao local.

O segue sob investigação pela delegacia de homicídios de Altamira. Informações que ajudem a localizar o suspeito podem ser repassadas pelo disque denúncia, número 181. O sigilo é garantido. (A Notícia Portal/ G1 Pará)