Estudantes já podem acessar carteira digital com desconto em passagens intermunicipais

Estudantes paraenses já podem acessar a versão digital da Carteira Interpass, que garante 50% de desconto no valor das passagens intermunicipais em transporte rodoviário e aquaviário. A liberação da carteira virtual foi anunciada pelo governo do Estado, por meio da Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos de Transporte (Artran), responsável pela estrutura administrativa e financeira da Comissão Gestora Tripartite da Meia-Passagem Intermunicipal do Pará (Cogmep), responsável pela emissão da carteira. A medida assegura o direito aos estudantes enquanto as novas carteiras físicas passam por ajustes no processo de produção.

A iniciativa vale tanto para quem solicitou o documento em 2025, quanto para estudantes que já possuem cadastro ativo. A carteira digital pode ser gerada diretamente pelo aplicativo Interpass, disponível gratuitamente na Play Store e App Store, e tem a mesma validade legal da versão impressa. Com a modernização do sistema, a Carteira Interpass passou a contar com QR Code vinculado ao CPF do estudante, medida que aumenta a segurança e evita o uso indevido do benefício.

Maior segurança – “As novas carteiras só poderão ser validadas nos guichês das empresas se o CPF estiver corretamente incluído no sistema. Antes, o cadastro era feito sem CPF, o que dificultava o controle e permitia usos indevidos. Agora, o CPF funciona como identificador do estudante no momento da compra e validação da passagem, tornando o processo mais ágil e confiável”, explica Rosangela Conceição, gestora da Cogmep e representante da Artran.

Ela também destaca que “o direito à meia-passagem é garantido pela Lei Estadual nº 7.327/2009, e atende estudantes que moram e estudam em cidades diferentes dentro do Pará. O benefício é válido durante o período letivo. Já nos meses de julho, dezembro e janeiro, é necessário apresentar uma declaração atualizada da instituição de ensino, comprovando a realização de aulas, estágios ou pesquisas. Esse documento deve estar assinado e carimbado pela instituição”. (A Notícia Portal/ Informações Agência Pará)