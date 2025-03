BANNACH: Hospital municipal vai receber centro cirúrgico, nova gestão trabalha na implantação

A implantação de um Centro Cirúrgico no Hospital Municipal José Vieira dos Santos é um sonho da população de Bannach, que vai se tornar realidade nos próximos dias. O prefeito Valber Milhomem (UB) está empenhado nesta realização.

O espaço já foi adequado e os equipamentos de última geração já foram adquiridos. Restando apenas alguns ajustes para o funcionamento.

A nova gestão de Bannach, com Valber Milhomem a frente, está promovendo importantes avanços na infraestrutura de saúde do município, com investimentos significativos na modernização do Hospital Municipal e de toda a rede de atendimento.

A implantação do Centro Cirúrgico vai ampliar a capacidade de atendimento a pacientes que necessitam de procedimentos de baixa e média complexidade.

Com essa iniciativa, a gestão municipal reforça o compromisso de oferecer à população um atendimento humanizado, eficiente e de qualidade.

Atuando ininterruptamente, o hospital segue um modelo de governança assistencial que prioriza a segurança e a qualidade dos serviços prestados. A ampliação da unidade, com a inclusão de cirurgias em sua grade de atendimentos, representa um sonho que está se tornando realidade para os moradores de Bannach.

Em breve, a nova estrutura estará em pleno funcionamento, garantindo um salto significativo na oferta de serviços de saúde no município. (Roney Braga/ A Notícia Portal)