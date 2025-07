Polícia Militar prende suspeito de violência doméstica em chácara no setor Liberdade

Durante patrulhamento da Operação Saturação, a Polícia Militar foi acionada por um morador que denunciou um possível caso de agressão contra mulher, por volta das 6 horas da manhã do último sábado, 29 de junho, na vicinal Águas Claras, setor Liberdade, zona rural de Ourilândia do Norte.

Ao chegar ao local, a guarnição encontrou a senhora Joessy Kelly Ferreira Matos com diversos hematomas na cabeça, braços e pernas. A vítima relatou que foi agredida com uma vara pelo próprio companheiro, identificado como Iwri Domingos Souza Ferreira.

O suspeito não estava mais no local da agressão, mas foi localizado pela equipe policial na residência do pai. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Ourilândia, onde está à disposição da justiça. A ocorrência foi atendida pela equipe da Viatura 7996, composta pelo 2º Sargento PM Pinheiro, Cabo André e Soldado Pereira. (Roney Braga A Notícia Portal com informações de PMPA/ Foto: Reprodução)