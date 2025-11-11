Estado promove ‘Assistência por todo o Pará’ na região do Araguaia com cidadania e capacitações

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), realiza ações do programa “Assistência por Todo o Pará”, na região do Araguaia, no sudeste paraense, até o dia 14 de novembro. A abertura ocorreu nesta segunda-feira (10), no Campus da Universidade do Estado do Pará (Uepa), em Redenção, local que sediará a maior parte dos serviços e qualificações.

A programação conta com capacitações voltadas ao Sistema Único de Assistência Social (Suas), abrangendo desde a proteção social básica até a alta complexidade. Também estão previstas formações dos programas “Primeira Infância” e “Criança Feliz”, realizadas sempre no horário de 8h às 17h.

Alimentação e práticas saudáveis – Nos municípios de Redenção, Xinguara, Piçarra e Eldorado do Carajás, serão ofertados cursos sobre manipulação de alimentos, hábitos saudáveis e o cultivo de hortas em pequenos espaços, além de orientações nutricionais e aproveitamento integral de alimentos.

O Governo do Pará reforça o seu compromisso, assegurando mais cidadania, dignidade e inclusão em todas as regiões do Estado, ampliando o alcance das políticas públicas e beneficiando a todos.

Artesanato – Nos municípios de Piçarra, Parauapebas, Eldorado do Carajás e Curionópolis, artesãos poderão emitir a carteira do artesão, documento que garante acesso em feiras, eventos e benefícios voltados ao setor artesanal, nacionalmente ou fora do país.

Documentação – A programação também inclui a emissão da segunda via de registros civis, como certidões de nascimento e casamento, além do serviço de emissão da certidão de óbito, nos municípios de Floresta do Araguaia, Piçarra e Parauapebas.

Ouvidoria – Durante toda a ação, a ‘Ouvidoria Ativa’ estará presente no Campus da Uepa, em Redenção, oferecendo à população a oportunidade de apresentar sugestões, opiniões e avaliações sobre os serviços prestados pelo programa “Assistência por Todo o Pará”.

Encerramento – As ações do “Assistência por Todo o Pará – Região do Araguaia” seguem até o dia 14 de novembro, com o encerramento oficial marcado para as 9h, no Campus da Uepa, em Redenção, com a entrega de certificados, carteiras e documentos.

“Em continuidade com as nossas ações por todo o Pará, seguimos levando mais assistência social, qualificações e cidadania, em prol do desenvolvimento do nosso Estado, viabilizando novas oportunidades para à nossa população”, enfatizou Valdo Filho, secretário adjunto de Assistência Social, da Seaster, e coordenador da ação. A programação completa pode ser conferida nos canais oficiais da Seaster. (A Notícia Portal com informações Por Luana Taveira (SEASTER)/ Fotos: Agência Pará)